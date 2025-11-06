巨人・中川皓太投手（31）が6日、川崎市のジャイアンツ球場を訪れ、キャッチボールなどで体を動かした。取得している国内FA権については「まだ時間あるので。それくらいしかないですよ」と胸中を明かした。中川は今季、63試合に登板して2勝4敗の防御率2・24。勝ちパターンの一角を担い、ブルペンを支えた。FA権行使については「ギリギリまで。まだ考えています」と熟考する構えを示した。