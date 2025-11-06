女子プロゴルファーの上田桃子（３９）が６日、自身のインスタグラムに新規投稿。第１子となる長男を出産したことを報告した。上田は「私事で恐縮ですが、ご報告させてください。２０２５．１０．３１３２１６ｇ男の子を出産しました」と発表した。「新米母ちゃんですが、大切に育てていきたいと思います。Ｔｈａｎｋｓｆｏｒｃｏｍｉｎｇｉｎｔｏｍｙｌｉｆｅ」とつづり、「母親としてもプロゴルファーとしても