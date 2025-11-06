ＮＢＡレーカーズの公式インスタグラムが５日（日本時間６日）、新規投稿され、ワールドシリーズを連覇したドジャースナインと八村塁らが記念撮影する様子をアップした。この日、ドジャースの連覇を祝して特製Ｔシャツなどが作成され、スネル、グラスノー、スミスらが訪問。その際、八村が記念撮影に登場し、にこやかにカメラに納まった。ドジャースの選手たちは試合前のコートでショットする様子も。さらにワールドシリーズ