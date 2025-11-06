６日午前８時４０分頃、大阪府高石市西取石の国道２６号で、停車していた支援学校のバスに軽乗用車が追突した。堺市消防局によると、バスに乗っていた６〜１５歳の児童・生徒７人、運転手（７５）、添乗員（６８）の計９人と、軽乗用車を運転していた女性（６４）が病院に搬送された。いずれも軽傷の見込みという。