きょう日中は東日本で雲が広がりやすく、関東の沿岸では所々でにわか雨があるでしょう。また、北陸から北の日本海側も狭い範囲で雨が降り、北海道も夕方以降、雨の所があるでしょう。西日本は近畿北部や紀伊半島でにわか雨があるほかは広く晴れる見込みです。【きょうの各地の予想最高気温】札幌：15℃釧路：13℃青森：18℃盛岡：18℃仙台：18℃新潟：19℃長野：17℃金沢：19℃名古屋：22℃東京：19℃大阪：21