新たな感染症が発生した時の対応を確認する訓練が大分県日田市の病院で行われました。 この訓練は患者が救急搬送されたことを想定したもので5日は日田市の医療関係者などおよそ60人が参加。 参加者たちはほかの患者と接触しないための移動の仕方など病院内での感染対策を確認していました。 訓練を行った県西部保健所では今後、各病院がマニュアルを見直す時にも支援をしていきたいとしています。