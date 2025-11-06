川粼麻世さんが自身の公式ブログを更新し、「懐かしい第二の故郷」だという六本木の思い出を綴りました。【写真を見る】【 川粼麻世 】 「第二の故郷」六本木の思い出語る「自分の人生で焼鳥の味はこの店から始まった」川粼さんは、「昨日は六本木で友達の還暦パーティーでした主役からの御要望で持ち歌の『無条件』を歌ったよ」と投稿。パーティーには高校時代の同級生と一緒に参加していたそうです。