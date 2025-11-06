日本サッカー協会（ＪＦＡ）の宮本恒靖会長（４８）が６日、都内で、同日発表された２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会で着用するサッカー日本代表の新ユニホームに関する説明会を行った。会場には背番号１０のホームユニホームと背番号１のゴールキーパーユニホームを着用したマネキンが登場。宮本会長は「直にみなさんに見ていただけてとてもうれしい。第一印象どうでしょうかみなさん？」と集まった報道陣に