今回は、反抗期の息子に暴言を吐かれた母親のエピソードを紹介します。息子に完全にブチ切れた…「小6の息子は反抗期真っ盛りで、態度がすごく悪いんです。この前も自分がちゃんと洗濯機に服を入れないのが悪いのに、『なんで洗濯しねーんだよ』と逆ギレ。さらに息子に『俺は毎日学校だし、父さんは仕事だよね』『なのに母さんは毎日家にいるだけじゃん！』『家にいるだけのクソババア！』と暴言を吐かれ、完全にブチ切れました。