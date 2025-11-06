お笑いコンビ、オードリーの若林正恭（47）が7日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。千鳥のノブ（45）と食事の席で語ったエピソードを明かした。ゲストとして出演したロングコートダディの堂前透（35）と兎（37）の2025年の賞レースの戦績を振り返った。「ダブルインパクト」で準優勝、「キングオブコント2025」で優勝し、兎は「さすがに自信つきますよ」と語り、ネタを書いていないことを踏まえ