上沼恵美子（70）が13日放送のNHK・Eテレ「toi−toi」（木曜午後8時）に出演する。ある人が心の奥底に抱いてきた「問い」を、みんなで考えてみようという福祉番組。「問い」を立てた主人公が、多様な視点をもった人たちと対話しながら、「問い」を探求する。上沼は写真家の山本美里氏と対談。上沼の歌や活動に日々勇気づけられてきた山本氏の「自分を“透明”と感じたことはありますか？」という問いに、上沼は「この5年ぐらい透明