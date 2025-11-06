11·î6Æü¡¢U-17ÆüËÜÂåÉ½¤ÏU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÂè2Àï¤ËÎ×¤à¡£U-17¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢ÂåÉ½¤È¤Î»î¹ç¤òÁ°¤Ë¡¢MFÌî¸ýÏ¡ÅÍ(¹­Åç¥æ¡¼¥¹)¤ÏÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ìî¸ý¤Ïº£²ó¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬Æ°¤­½Ð¤·¤¿Åö½é¤«¤é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÍ½Áª¤Ç¤âÃæ¼´¤òÃ´¤Ã¤Æ¤­¤¿Áª¼ê¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö1»î¹çÌÜ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤ÏÁêÅö¤Ê²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤ÇÉÔÄçÉå¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«