2026年3月10日より世界独占配信されるNetflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン3に、ショロ・マリデュエニャがエース役として出演することが発表された。 参考：実写版『ONE PIECE』S2の配信日が2026年3月10日に決定“冬島”を捉えた新場面写真も 『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の尾田栄一郎による同名コミックを実写ドラマ化した本作は、伝説の“海賊王”ゴール・D・ロジャー