バルセロナの18歳FWラミネ・ヤマルが5日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第4節クラブ・ブルージュ戦(△3-3)でスーパーゴールを決めた。敵地でスタメン出場したヤマルは1-2の後半16分、中央でボールを受けると、華麗なダブルタッチで複数の相手を置き去りにし、MFフェルミン・ロペスのヒールパスを経由してゴール前へ。GKのタイミングを外す左足のアウトサイドキックで流し込み、今大会2戦連発となる2得点目