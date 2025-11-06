宮崎銀行 [東証Ｐ] が11月6日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比35.4％増の96.5億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の152億円→182億円(前期は139億円)に19.7％上方修正し、増益率が9.0％増→30.5％増に拡大し、10期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益