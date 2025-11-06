“ひろみちお兄さん”の愛称で知られるタレントの佐藤弘道（57）が5日、自身のインスタグラムを更新。「初孫に初めてミルクを飲ませました！」とつづり、孫を抱っこし“おじいちゃんの顔”をのぞかせた2ショット写真を公開した。【写真】「可愛い」「似てますね」「お兄さんがおじいちゃんの顔だぁ」初孫にミルクをあげる佐藤弘道佐藤は、前日4日の投稿で「長男夫婦に神様から大切な大切な授かりものが届きました」と初孫の誕