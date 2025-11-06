【モデルプレス＝2025/11/06】タレントの松本伊代が11月5日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つドレス姿を披露した。【写真】松本伊代「スタイル変わらない」ミニドレスから圧巻美脚◆松本伊代、ドレスから美脚披露松本は、「今年も美奈子ちゃんの思いを皆さんにお伝えする日がやってきました」とつづり、38歳の若さで白血病で亡くなった歌手・本田美奈子さんを偲ぶ毎年恒例のコンサート「2025 LIVE FOR LIFE 音楽彩 〜本田