amazarashiが、11月19日に発売する神奈川・横浜アリーナ公演の映像作品『電脳演奏監視空間 ゴースト』のリリースに先駆け、ライブ映像「amazarashi『ナイトメア』 from LIVE 電脳演奏監視空間 ゴースト」をYouTubeプレミア公開することを発表した。本日6日（水）21:00からの公開となる。◆amazarashi 動画 4月29日に開催された横浜アリーナ公演＜電脳演奏監視空間 ゴースト＞は、“監視される世界で音楽が果たす意味”を軸に、テク