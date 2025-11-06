【モデルプレス＝2025/11/06】フリーアナウンサーの青木裕子が11月5日、自身のInstagramを更新。息子2人との韓国旅行ショットを公開した。【写真】ナイナイ矢部の妻「アクティブなプラン」息子と韓国プール満喫◆青木裕子、息子2人と韓国へ青木は「連休に息子たちと韓国旅行してきました」と弾丸韓国旅行を報告。「プールに、ボーリングに、キッズカフェに…まだまだ体を動かして遊びたい兄弟なので、大満喫でした」と息子たちの様