【モデルプレス＝2025/11/06】女優の長谷川京子が11月5日、自身のInstagramを更新。スラリとした美しい脚が際立つスタイルを披露し、反響が寄せられている。【写真】47歳女優「圧倒的美」美脚透ける黒タイツコーデ◆長谷川京子、美脚映えるミニスカワンピ姿長谷川は、ミニスカートのワンピースにジャケットを羽織った姿を公開。黒を基調としたシックな装いで、美しい脚が透ける黒タイツを履きこなしたショットを披露している。◆長