興国高校（大阪市天王寺区）が、サッカー部員数人が飲酒したとして停学処分にしたことが６日、同校への取材でわかった。同部は１２月に開幕する第１０４回全国高校サッカー選手権大会への出場を決めている。同校は部員約２７０人に飲酒に関する調査を行い、日本サッカー協会などに報告した上で、全国大会への出場について判断する。同部は１日に行われた大阪大会の決勝に勝ち、６大会ぶり２回目の優勝を果たしていた。同校に