きのう午後6時20分ごろ、静岡県富士市の県道で、道路を横断していた高齢の男女2人が軽トラックにはねられるひき逃げ事件がありました。2人は病院に運ばれましたが、近くに住む境野富子さん（77）が死亡、87歳の男性は軽傷ということです。警察はひき逃げ事件として捜査し、富士宮市の自称アルバイト従業員・清正幸容疑者（51）をきのう夜、逮捕しました。