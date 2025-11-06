全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神保町の中華そばの店『中華そば伊峡』です。半チャンラーメンの聖地で守る家族の味神保町は“半チャーハン＆ラーメンセット”の発祥地ともいわれる。「炒飯とラーメンが両方食べたい」という客の要望に応え、いち早く提供したこの店は“神保町半チャンラーメン御三家”として今も愛される1軒だ。「安くて旨い味を提供したい」と亡き