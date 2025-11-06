公共工事の指名競争入札に参加させるため便宜を図った見返りに地元企業から接待を受けたとして、11月5日、小国町の元建設課長が逮捕されました。 【写真を見る】熊本県小国町 建設課長の収賄事件を受けて町長が謝罪「違法性はないと思う」自身は「接待を受けたことはない」 事件を受け、渡邉誠次町長が5日夜に会見を開き謝罪しました。 小国町 渡邉誠次町長「町民のみなさま、関係者にご迷惑と心配をかけました。心より深く