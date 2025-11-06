郷ひろみが、記念すべき70歳となった10月18日(土)19日(日)に行われた日本武道館公演より「ALL MY LOVE」の歌唱映像を公開した。郷ひろみの70歳の誕生日に配信リリースされたこの楽曲は、半世紀以上サポートしてきてくれたファンの皆様への、郷ひろみの想いを込めた壮大なバラードナンバー。武道館ライブでサプライズ披露された際には郷ひろみが渾身のパフォーマンスで歌い、涙ぐむ姿も見られた。日本武道館公演の感動を映像でも堪