まもなく東京で開幕するデフリンピック。6日は「応援スタイル」についてお伝えします。15日に開幕する聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京2025デフリンピック」。第1回大会から100周年の位置付けで、日本では初めての開催です。先日、結団式が行われました。今大会は事前申し込みやチケットなしで誰でも観戦でき、公式YouTubeからライブ配信などでも楽しむことができます。6日は、デフリンピックならではの応援方法についてお伝え