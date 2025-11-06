クマの出没、そして人への危害が続く毎日に、対応にあたる自治体が疲弊しています。死者も出ている秋田県には5日、クマ対策の「後方支援」のために自衛隊が派遣され、活動が始まりました。【写真を見る】地元の猟師らとともに罠の運搬作業にあたる自衛隊員クマ被害相次ぐ秋田県で自衛隊が“後方支援”開始市街地に響き渡る銃声。5日朝、富山市で実施された緊急銃猟です。発砲した3発すべてが命中し、廃屋にいたクマ1頭が駆除されま