高齢の女性から現金400万円をだまし取ったなどとして、特殊詐欺グループのトップら男7人が逮捕されました。詐欺の疑いなどで逮捕されたのは、高橋宗正容疑者（40）ら男7人です。高橋容疑者らはほかの人物と共謀し、去年11月、埼玉県新座市に住む80代の女性にうその電話をかけ、現金あわせて400万円をだまし取った疑いなどがもたれています。これまでに他の容疑者や、現金回収役の大美賀元容疑者（41）、大橋亮容疑者（38）を含むあ