中国発のアニメ映画『羅小黒戦記（ロシャオヘイセンキ）』の第2弾となる『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』の日本語字幕版および日本語吹替版として、11月7日に同時公開される。とある妖精会館への襲撃事件をきっかけに、師匠・ムゲンと引き離されたシャオヘイが、姉弟子のルーイエと共に真実を求めて新たな冒険へ――。思いがけない敵との対峙を通して、大きな選択を迫られる物語が描かれる。本作でルーイエ役として新たに参加し