6日朝、大分県国東市の国道でトラックが自転車に接触してそのまま走り去り、警察はひき逃げなどの疑いでトラックを運転していた男を緊急逮捕しました。 【写真を見る】トラックが自転車に接触し走り去るひき逃げ容疑で69歳の男を緊急逮捕大分・国東市 6日午前8時ごろ、国東市国見町の国道213号にある松ヶ尾トンネル内で、トラックが自転車に接触しました。トラックはその場から走り去り、自転車に乗っていた40代の男性がけが