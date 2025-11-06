熊本県荒尾市で6日朝、登校中の小学生が乗用車にはねられる事故がありました。小学生は病院に運ばれましたが、意識はあるということです。 【写真を見る】事故現場の横断歩道／凹んだ乗用車のボンネット 今日（6日）午前7時ごろ、荒尾市増永の市道で、近くにいた人から「車と歩行者の事故です」と110番通報がありました。 警察や消防によりますと、市内に住む9歳の女子児童が、横断歩道を歩いて渡っていたところ、右から来た乗