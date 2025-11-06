現在公開中の市原隼人主演の映画『おいしい給食 炎の修学旅行』より、新たな入場者プレゼントが発表。11月7日より第3弾「満食御礼」ホログラムステッカーが、11月14日より第4弾「わんこそバッジ」缶バッジが全国の上映劇場にて配布される。【写真】入場者プレゼント第3弾：甘利田感激「満食御礼」ホログラムステッカー＆第4弾：甘利田燃焼「わんこそバッジ」缶バッジ10月24日に公開初日を迎えた『おいしい給食 炎の修学旅行』