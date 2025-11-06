4Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»Ô¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬¿®¹æÂÔ¤Á¤Î¼Ö¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß13Âæ¤¬Íí¤ó¤À»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤¿±¿Å¾¼ê¤¬¡¢»ö¸Î¤ÎÄ¾Á°¡¢¡ÖµÞÀ­¿´¶Ú¹¼ºÉ¡×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤¬¿®¹æÂÔ¤Á¤Î¼Ö¤Ë¼¡¡¹¤È¾×ÆÍ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ13Âæ¤¬Íí¤àÂ¿½Å»ö¸Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜÇ¯ÌÀ¤µ¤ó(78)¤¬»àË´¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à10¿Í°Ê¾å¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¬ËÜ¤µ¤ó¤Ï»ö¸Î¤ÎÁ°¤Ë¡¢²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ç°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿