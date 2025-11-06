近畿では、この先2週間は、比較的晴れる日が多いですが、晴れる日ほど朝と昼の寒暖差が大きくなるためご注意ください。9日(日)は、低気圧や前線の影響で広く雨が降るでしょう。なお、来週後半は、台風26号の動き次第で天気が変わる可能性があります。7日〜13日近畿は晴れる日でも、冷たい風や寒暖差に注意明日7日は二十四節気の立冬で、暦の上ではこの日から立春の前日までが冬となります。明日7日の近畿は大陸から張り出す高気