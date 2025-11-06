俳優の佐藤健が5日にインスタグラムを更新し、アジアツアーのオフショットやステージ上の写真を多数公開。ネクタイ姿にファンから反響が寄せられた。【別カット】真剣な表情でネクタイを締める佐藤健（ほか10枚）現在、初のアジアツアーを展開中の佐藤がバラの絵文字と共に投稿したのは複数の写真。白シャツ＆ネクタイで佇む様子やネクタイを締める姿、メイク中にもの思いにふける表情やステージ上での演奏シーンも収められて