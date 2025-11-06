【旬の「パ」家電 最新案内】省スペースでも、性能が十分でなければ長く使い続けるのは厳しい。ここでは、サイズは小さくても使いやすく、高性能な「スペパ家電」を紹介する。＊＊＊コンパクトで省スペースな家電の人気が高まっている。都市部のマンションや小さなキッチンでは、置き場所に困る人が増えているからだろう。これまで販売されていたジャンルの家電でも、サイズが小さくなることで改めて注目され、売れている