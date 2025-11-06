巨人・リチャード内野手が６日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った。午前９時過ぎに室内練習場に現れ、ティー打撃やマシン打撃を行った。第２クール最終日だった前日５日に「明日も球場に来ます」と予告していた大砲。５月のトレード加入から自己最多となる１１本塁打を放つなどブレイクイヤーとなったが、「休んでるヒマないんで」と黙々と汗を流した。