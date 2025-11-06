インスタグラムで報告女子ゴルフの上田桃子が6日、自身のインスタグラムで第1子を出産したと報告した。3216グラムの男の子だという。「新米母ちゃんですが、大切に育てていきたいと思います」とつづった。出産したのは10月31日。生まれたばかりのわが子の足の写真を投稿し、「母親としてもプロゴルファーとしても頑張っていきますのでこれからもどうぞ宜しくお願いします」と記した。上田は2007年には当時の史上最年少での賞