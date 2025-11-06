石破茂前首相が６日、タレントの大竹まことがパーソナリティーを務める文化放送「大竹まことゴールデンラジオ」（月〜金曜・午前１１時半）に生出演した。石破氏は同番組への出演が「５年ぶり」であることを明かし、大竹から「５年間、いろいろありましたねぇ」と伝えられると石破氏は「そうですね。人生いろいろです」と述べた。さらに大竹から「お辞めになっていかがですか？今の心境をほんの少しお聞かせいただけますか