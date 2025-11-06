気温はまだ高く、天気は変わりやすいが、ようやく秋本番を迎えている。だが、秋の味覚を楽しもうという気にはなりにくい。その一因は食品の価格が高いことだろう。価格転嫁は必要だが、急激な価格上昇は購買意欲の低下、需要の縮小につながりかねない。▼11月は加工食品の値上げが一息ついたが、食品の価格が前年や平年に比べ高い水準にあることは間違いない。例えばスーパーでの米の平均価格は5?当たり4200円強。前年に比べ20％強