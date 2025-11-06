元プロ野球選手・新井宏昌（73）の三女でモデルの新井貴子（稲垣貴子・34）が5日、自身のインスタグラムを更新。夫で埼玉パナソニックワイルドナイツ所属ラグビー選手・稲垣啓太（35）と過ごすオーストラリアでの日々を公開した。【写真】「しあわせそう」新井貴子＆稲垣啓太の夫婦2ショット※19枚目貴子は「初めてのオーストラリア。試合を終えた夫に合流し、雄大な自然に触れながらとても穏やかな時間が流れていた」とつづ