入院中、昼夜問わず鳴り続けるナースコールの音に「看護師さん、すごく忙しいんじゃ…？」と思い、自分は押すのをためらってしまうという人は少なくないだろう。そんな入院中の遠慮を描いた漫画『ナースコールが押しづらい』（作・田中よーちんさん）が、SNSで注目を集めている。 【漫画】ずっと鳴り続けるナースコール 同作は田中さんが乳がんの治療で入院していたときのことだ。入