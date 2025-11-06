千葉ロッテマリーンズは河村説人投手と上田希由翔内野手が12月7日に千葉県船橋市のららアリーナ東京ベイで行われるBリーグ千葉ジェッツVS名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦にゲスト出演すると発表した。千葉ジェッツのホームゲームで、両選手は試合のハーフタイムに行われる「フリースローチャレンジ」のイベントに登場する。また、球団公式チアパフォーマーM☆Splash！！や球団公式マスコットのマーくん、ズーちゃんも出演