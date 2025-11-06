◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)卓球のWTTチャンピオンズ フランクフルトは5日、女子シングルス1回戦が行われました。第1シードの張本美和選手はアメリカのチャン リリー選手にストレート勝利。第1ゲームは1-1から6連続ポイントと波に乗り、続くゲームは接戦をものに連取。第3ゲームも序盤から7連続ポイントで流れを渡しませんでした。2回戦はポルトガルのフー ユー選手かドイツのウィンター選手の勝者