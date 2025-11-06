高齢女性からキャッシュカードをだまし取ったなどとして特殊詐欺グループが摘発され、首謀者とみられる男らが逮捕されました。警視庁によりますと高橋宗正容疑者と大美賀元容疑者は仲間と共謀して、去年11月、高齢女性に「新しいキャッシュカードを作成する必要がある」などとウソの電話をかけ、キャッシュカード4枚をだましとった疑いなどがもたれています。高橋容疑者は特殊詐欺グループの首謀者とみられ、このグループは2023年