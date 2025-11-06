この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんが投稿していた豆乳バナナココアのレシピです。市販のココアもいいですが、甘すぎるのが気になる…という方もいるのではないでしょうか。そんな方にこそおすすめしたい子どもと一緒に作りたくなる、簡単なのに美味しいココアの作り方とは？ 子どもに飲ませるものは砂糖が気になる… 子どもにはなるべく栄養のあるもの