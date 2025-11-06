マレーシア航空は、ロイヤリティプログラム「Enrich（エンリッチ）」の上級会員資格の取得要件を、2026年1月1日から見直す。エンリッチポイントの積算率は通常1.5ポイントのところ、上級会員への付与率増加分を拡大し、プラチナ会員では1マレーシアリンギットごとに最大2.5ポイントに増える。飛行距離が1,201マイル以上の中長距離路線や上級クラスで、より多くのエリートポイントの獲得が可能となる。ワンワールド加盟各社を利用す