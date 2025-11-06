新型RAV4、今も続く熱狂！トヨタのなかでも高い人気を誇るクロスオーバーSUV「RAV4」。 2025年5月には新型モデルが世界初公開されたほか、2025年10月29日には、ジャパンモビリティショー2025の会場にて初公開され、大きな注目を集めました。実際の発売に向けて、ますます関心が集まるなか、現在販売店ではどのような反響があるのでしょうか。ついに現れたRAV4！【画像】超カッコイイ！ トヨタ新型「RAV4」を画像で見る（88枚）