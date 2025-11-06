妊娠8か月のりさ(28歳)は、夫サトル(30歳)の不倫を知りながら、愛する子を守るため、冷たい復讐心を心に宿す。彼は偽りの和解で妻を欺き、不倫相手・園子(29)と密会を継続。りさは涙を捨て、弁護士と共に水面下で決定的な証拠を積み重ねることに。『不倫女に1500万円請求した話』第2話をごらんください。 物語は2か月前に遡る。サトルのスマホに届いたLINE通知で、りさは不倫の事実を知る。サトルは一度だけと謝罪するが、りさは