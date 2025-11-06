日本代表で“ダイゼン”と言えば、圧倒的なスピードで魅せるFW前田大然（セルティック）。一方で、U-17日本代表の“ダイゼン”は、中盤の底で熱く戦い続ける川本大善（３年／柏U-18）だ。中盤の底からそこかしこに顔を出し、危険を察知しては素早く反応してボールを刈り取る。そして何よりプレーが熱い。自他ともに認める“熱男”で、闘争心溢れるスタイルは観る者の心を揺さぶる。仲間を鼓舞する声も情熱的で、立ち振る舞いで